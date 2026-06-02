Turismo Napoli, boom per il ponte del 2 giugno: sfiorate le 700mila presenze

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Napoli sempre più capitale del turismo: boom turistico per il ponte del 2 giugno.

Napoli si conferma una delle mete più richieste del turismo internazionale anche in occasione del ponte della Festa della Repubblica. Secondo le stime dell'Osservatorio Urbano del Turismo, nei cinque giorni interessati dalla festività sono attese circa 684mila presenze, un dato che testimonia il forte richiamo esercitato dalla città partenopea sui visitatori provenienti da tutto il mondo.

Napoli sempre più capitale del turismo

L'assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, ha evidenziato come l'afflusso sia già chiaramente visibile tra strade, piazze e stazioni cittadine. Le nazionalità più presenti risultano essere quelle provenienti da Spagna, Regno Unito e Germania, confermando l'attrattività internazionale della città. Per affrontare al meglio il grande afflusso di visitatori, l'amministrazione comunale ha attivato una task force straordinaria dedicata al potenziamento dei servizi e dell'accoglienza. Parallelamente è stata presentata la rassegna Feste Patronali, un progetto che punta a valorizzare anche i quartieri meno centrali, promuovendo un turismo diffuso e sostenibile in aree come Pianura e Ponticelli. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di garantire una città sempre più accogliente, efficiente e vivibile, sia per i turisti sia per i residenti, facendo del turismo una risorsa capace di generare benessere economico e sociale per tutto il territorio.