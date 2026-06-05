Concerti Maradona, stasera prima volta per Liberato: stadio sold out

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Stasera Liberato salirà per la prima volta sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, nell’unico grande show estivo che vedrà protagonista il misterioso cantante e producer partenopeo. Un debutto assoluto a Fuorigrotta per l’artista, che torna ad esibirsi nella sua città in uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale. L’evento rappresenta un momento speciale per il pubblico napoletano, che da anni segue con grande curiosità e partecipazione il progetto musicale di Liberato.

Concerto Liberato, sold out a Fuorigrotta per l’unico live estivo

L’attesa è altissima e lo stadio è ufficialmente sold out, con migliaia di spettatori pronti a vivere una serata destinata a lasciare il segno. Il concerto allo Stadio Diego Armando Maradona si preannuncia come uno degli eventi più importanti dell’estate musicale a Napoli, sia per la portata simbolica che per la rarità delle esibizioni dal vivo dell’artista. Un ritorno in grande stile nella sua città, in una cornice iconica, che conferma il forte legame tra Liberato e il suo pubblico.