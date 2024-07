Ufficiale Svolta al Maradona: vietata vendita bevande in bottiglie, lattine, vetro, plastica rigida e tetrapak

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha emanato un’ordinanza che per tutta la stagione calcistica 2024/2025 vieta, in occasione delle gare, la vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida e tetrapak all’interno dello stadio “Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone limitrofe. Il divieto scatta tre ore prima dell’inizio di ogni incontro di calcio, resta in vigore fino a due ore dopo la fine della partita ed ha lo scopo di garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Sarà consentita la commercializzazione di bevande solo in bicchieri di plastica leggera o carta.