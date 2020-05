VIDEO - Paolo Sorrentino svela: "Prossimo progetto? Raccontare Napoli..."

Intervistato da Sky Cinema, il regista, sceneggiatore e scrittore italiano, Paolo Sorrentino ha parlato anche delle sue prossime idee: "Ringraziamenti alla notte degli Oscar? Maradona, Fellini, Scorsese ed i Talking Heads, non cambierei niente, citerei sempre loro quattro, non è cambiato niente (ride, ndr). Pre e post-Oscar? Io credo di essere rimasto più o meno simile, l'Oscar è stata una bellissima parentesi, ma è stata una bolla. Conosco bene i registi italiani che l'hanno ricevuto prima di me, Salvatores, Benigni, mi hanno raccontato come funziona, ha un effetto positivo che ti garantisce credito in futuro ma che poi devi mantenere. Prossima cosa da raccontare? Napoli è il prossimo obiettivo". Di seguito il video offerto da Sky (disabilita Adblock per visualizzarlo o clicca sul link per la visione da app)