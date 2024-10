Il Milan supera il Napoli femminile in pieno recupero: che beffa per le azzurre!

La sfida tra Napoli e Milan Femminile, terminata 0-1, si è rivelata un match estremamente equilibrato e privo di grandi emozioni da entrambe le parti. Il Napoli, ben organizzato in fase difensiva, ha cercato di sorprendere le rossonere con rapide ripartenze, sfiorando più volte il vantaggio. Tuttavia, nonostante l'impegno delle partenopee, è stato il Milan a trovare il guizzo decisivo.

Nel finale, durante una mischia in area, le rossonere hanno colpito le azzurre con Dompig, abile a insaccare il pallone in rete, regalando tre punti fondamentali alla squadra rossonera. Il Napoli ha difeso con grande attenzione per tutto il match, ma la rete di Dompig ha spezzato l'equilibrio, lasciando le padrone di casa a mani vuote proprio nei minuti finali. Una vittoria preziosa per il Milan, che continua la sua corsa nelle zone alte della classifica.