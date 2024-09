Lunch match amaro per il Napoli Femminile: la Roma si impone per 3-1

Quarta giornata di Serie A Ebay senza punti per il Napoli Femminile, superato per 3-1 dalla Roma delle campionesse d’Italia. Al Tre Fontane, formazione rimaneggiata per mister Mango, costretto a rinunciare a Novellino e Bellucci indisponibili oltre all’infortunata Beil; nel riscaldamento pre-partita si ferma anche Banusic con Di Giammarino che prende il suo posto nell’undici iniziale.

PRIMO TEMPO

È la Roma a prendere il pallino del gioco con le azzurre che si chiudono dietro la linea del pallone e provano a ripartire. Pressione continua della squadra allenata da mister Spugna, che trova il vantaggio al 20’: Greggi apre sulla sinistra e cross deviato due volte che arriva a Giugliano che deve solo spingerla in rete. Il raddoppio delle romane è al 27’ con Viens che, su assist di Giacinti, incrocia e trova l’angolino basso dove Bacic non arriva. Dieci minuti e nuovamente in gol la Roma, di nuovo con Giugliano trovata sola davanti alla porta da Viens.

​​SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Roma gestisce il triplo vantaggio e va vicino al poker colpendo un palo con Giacinti. Il Napoli ci prova ma accorcia le distanze troppo tardi, al minuto 80' con un buon movimento di Adugbe che serve Giordano in area di rigore, 3-1 a 10 dal termine. Napoli fermo dunque a 3 punti in classifica mentre prosegue la risalita delle campionesse d'Italia ora ad 8 punti.