Napoli Femminile, con la Sampdoria poche emozioni ma un punto prezioso

La settima giornata del campionato di Serie A Femminile ha visto andare in scena un timido 0-0 tra Sampdoria e Napoli. Una partita bloccata, priva di grandi emozioni, in cui entrambe le squadre hanno preferito non correre rischi, mantenendo un atteggiamento prudente dall'inizio alla fine. Il Napoli, che nel secondo tempo ha dovuto affrontare la difficoltà di giocare in dieci per l'espulsione di Muth, doppio giallo per la centrocampista, è riuscito a strappare un punto importante.

Nonostante l'inferiorità numerica, le azzurre hanno saputo mantenere ordine difensivo, evitando pericoli significativi e dimostrando grande compattezza. Per le ragazze di mister Mango, questo pareggio rappresenta un punto prezioso, utile a muovere la classifica e a dare continuità ai recenti risultati. Anche la Sampdoria, pur senza brillare, esce dal campo con un risultato che le permette di muovere la sua classifica dopo due sconfitte di fila.