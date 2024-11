Napoli Femminile domani a Como, Lundorf: "Faremo di tutto per portare a casa 3 punti"

vedi letture

Dopo il successo in Coppa Italia contro la Sampdoria e la qualificazione ai Quarti (Napoli Femminile che affronterà la Roma nella doppia sfida andata e ritorno di gennaio), le azzurre si apprestano ad incontrare il Como Women nella trasferta di Seregno; +5 in classifica per la squadra della ex Eli del Estal e due vittorie nelle ultime due giornate contro Lazio e Sassuolo: una formazione ben equipaggiata contro cui le partenopee dovranno esser pronte a compattarsi per provare a portare punti importanti in chiave salvezza.

A suonare la carica, Matilde Lundorf: "Vincere ci dà fiducia: abbiamo dimostrato di avere la qualità per andare avanti nella Coppa, e questa autostima la porteremo con noi, la useremo e la faremo crescere anche in campionato! Inoltre, la Coppa ci permette di avere più partite aggiungendo gare infrasettimanali al nostro calendario, così le giocatrici che normalmente non giocano molto hanno l’opportunità di mettersi in mostra e brillare. Ogni singola giocatrice è importante nella squadra, indipendentemente dal tempo di gioco, e mercoledì ho visto compagne che non sono abituate a giocare molto entrare in campo e dare il massimo, e sono così orgogliosa di questo. Siamo un gruppo di ragazze tutte pronte a scendere in campo e combattere quando ci viene data l’opportunità. Crediamo l'una nell'altra: questo è il vero spirito di squadra, ed è ciò che ci porterà lontano quest'anno."

Fiducia, quindi, nel gruppo e sulla preparazione della gara: "⁠Abbiamo avuto una buona settimana di preparazione per questa importante partita contro il Como, anche con la vittoria in Coppa che ci ha dato ancora più positività, speranza, fiducia e fame di vittorie. Non mi aspetto che la partita sia facile, né bella. Viaggeremo verso nord, rappresenteremo il sud, e faremo di tutto e di più per portare a casa i 3 punti."

"Credo che siamo sulla strada giusta, dobbiamo solo continuare ciò che abbiamo già iniziato: dobbiamo essere compatti in difesa e incisivi in attacco. Dobbiamo avere pazienza e accettare il fatto che le cose potrebbero non venire facilmente per noi. Abbiamo fame, mentre le altre squadre sono sazie - e questa è la nostra forza! Dobbiamo sempre credere, e mai arrenderci - non lo faremo mai.”