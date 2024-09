Napoli femminile, esordio casalingo amaro: l'Inter soffre ma dilaga nel finale

Seconda giornata amara per il Napoli Femminile, che incassa una dura sconfitta contro l'Inter dopo essere andato in vantaggio nel primo tempo. Le azzurre, guidate da un’ottima prestazione iniziale, trovano il gol al 44' grazie a Marija Banusic. L'attaccante svedese finalizza uno schema da calcio d'angolo con un potente sinistro, perfetto dopo lo scambio con Martinovic. Nonostante un'ora di resistenza e un’ottima organizzazione difensiva, il Napoli crolla al 70', quando Cambiaghi, di testa, firma il pareggio.

Da lì, l'Inter prende il controllo del match: Wullaert segna il gol del sorpasso, seguita da Serturini e un’autorete di Lundorf che chiudono definitivamente le speranze partenopee. In soli 18 minuti, la squadra di mister Mango vede sfumare la possibilità di portare a casa un risultato positivo, subendo tre reti che fissano l'1-4 finale. Una sconfitta pesante per le azzurre, che ora dovranno riorganizzarsi in vista del prossimo impegno casalingo del 20 settembre contro il Sassuolo.