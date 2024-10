Non va oltre il pari il Napoli Femminile, con la Lazio termina 0-0

Pareggio tra Lazio e Napoli Femminile: la sfida a Formello termina 0-0, in un match complicato in cui le biancocelesti hanno attaccato con insistenza, mentre le azzurre hanno resistito, portando a casa un punto prezioso che influisce positivamente sulla classifica e sul morale.

PRIMO TEMPO

Mister Mango schiera una formazione rinnovata, inserendo nuovamente Jelcic dal primo minuto in attacco, affiancata da Adugbe (al suo esordio da titolare) e Banusic, rientrata dall'infortunio. La partita si accende subito, con entrambe le squadre decise a prendere il controllo del gioco. La prima occasione arriva per il Napoli Femminile al 4’, quando una buona manovra porta Adugbe a fronteggiare il portiere, che però effettua una bella parata deviando in angolo. La Lazio risponde con due tiri di Le Bihan e Simonetti, ma Bacic li blocca senza difficoltà. Al 22', Piemonte spreca una ghiotta opportunità, trovandosi a pochi centimetri dalla porta, ma non riesce a segnare, con Bacic pronta ad intervenire e a salvare la situazione. La Lazio continua a spingere e al 32' Goldoni, su cross di Oliviero, sfiora il gol con un colpo di testa che termina di poco fuori. Un minuto dopo, Visentin si trova a pochi passi dalla porta, ma Pettenuzzo salva in extremis con una scivolata provvidenziale. Mango risponde con i cambi: dentro Di Giammarino e Lundorf, fuori Novellino e Fracaros (già ammonita), chiudendo così la prima frazione sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Altro cambio per il Napoli: Moretti entra al posto di Adugbe, ma lo scenario non cambia, con la Lazio che continua a rendersi più pericolosa, gestendo il possesso palla e creando più occasioni. Il Napoli Femminile difende e prova a ripartire, senza però impensierire Cetinja. Al 55', la Lazio sfiora il vantaggio con Zanoli, il cui calcio di punizione colpisce la parte superiore della traversa. Al 60', Mango cerca di dare una scossa alla partita inserendo Martinovic al posto di Jelcic, ma la Lazio continua a spingere senza riuscire a concretizzare. La partita si conclude sullo 0-0, con il Napoli che conquista un punto importante in una gara difficile e sofferta.