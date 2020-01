2019, FEBBRAIO AZZURRO - L'addio di Marek e l'approdo agli ottavi di EL

Mese ricchissimo per il Napoli che, abbandonata la Coppa Italia, prosegue zoppiccante il percorso in campionato. Bene la vittoria netta contro la Sampdoria, con Milik, Insigne e Verdi a fare da mattatori. Dalla Juve, va detto, la distanza è già ampia, con undici punti che sembrano davvero irrecuperabili arrivati ormai nel pieno del girone di ritorno. E, di fatti, il Napoli si ferma ancora: a Firenze è solo 0-0 contro la viola, che confermano quanto per il Napoli di Ancelotti la corsa Scudetto sia ormai preclusa. Risultato che si ripeterà la settimana dopo contro il Torino di Mazzarri. Il Napoli si tiene sulla cresta dell'onda soltanto grazie alla vittoria rotonda contro il Parma, protagonista Milik autore di una doppietta del definitivo 4-0.

EUROPA LEAGUE - Nel frattempo, però, resta ancora l'Europa League: il doppio confronto contro lo Zurigo ai sedicesimi di finale è un impegno importante, che segna un altro obiettivo degli azzurri: andare più avanti possibile nella seconda coppa europea. All'andata, in terra svizzera, gli azzurri mostrano superiorità e si impongono: 3-1 netto con Insigne, Callejon e Zielinski decisivi. Nella gara di ritorno, con la qualificazione ormai blindata, Ancelotti dà spazio a chi ha giocato meno come Ounas e Verdi, e proprio loro rispondono presente firmando i due gol che sanciscono la vittoria.

L'ADDIO DI MAREK - Ma il mese di febbraio è ancora contraddistinto dal mercato, in particolare da un addio doloroso: Marek Hamsik, infatti, lascia il Napoli dopo 12 anni di azzurro. La Cina strappa via il capitano slovacco al popolo partenopeo, evidentemente toccato dalla partenza di Marek, una delle ultime bandiere dei nostri tempi. Il Dalian si aggiudica, dunque, Hamsik e lascia il Napoli senza il suo capitano e senza il suo leader silenzioso.