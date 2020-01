2019, OTTOBRE AZZURRO - Milik il trascinatore, caos Giacomelli e la firma della Convenzione

Il mese di ottobre, in maniera del tutto clamorosa, vedrà il Napoli vincerà soltanto due volte tra campionato e Champions, di fatto dando il via ad una vera e propria crisi, soprattutto in ambito Serie A. Gli azzurri giocano la prima del mese a Torino contro i granata, uno scialbo 0-0 specchio di un rendimento degli azzurri ben al di sotto della media. Come già visto a Brescia, il Napoli non gioca un calcio spumeggiante e qualcosa sembra non andare per il verso giusto. A rialzare il Napoli ci pensa, però, Arek Milik: rientrato dopo un periodo di fermo a causa di un fastidio, il polacco rientra contro l'Hellas e trascina i suoi alla vittoria con una doppietta. Al Napoli, però, manca convinzione, e cosi a Ferrara imbatta in un pareggio del tutto inaspettato, contornato da una serie di pali che ormai accompagnano gli azzurri da settimane: Milik ancora firma il vantaggio, poi ci pensa Kurtic dopo pochi minuti a pareggiare i conti.

Un'altra delle partite chiave della stagione, poi, è quella della settimana successiva contro l'Atalanta: al di là del pareggio finale (2-2, ancora Milik in gol), gli azzurri si vedono negare nel finale che avrebbe potuto dare un destino diverso alla partita. Di lì la rete del pareggio di Ilicic e le proteste nei confronti di Giacomelli che decide di non andare al var, provocando la furia di Ancelotti che viene addirittura espulso. Un Napoli deluso ed amareggiato esce dal San Paolo con la consapevolezza di star percorrendo una stagione stregata.

CHAMPIONS - Napoli dolce-amaro in Europa. Dopo la vittoria importante e convincente contro il Liverpool, gli azzurri volano in Belgio ed impattano contro il Genk: soltanto 0-0 in casa della squadra campione in carica della Jupiler League, arrestando un avvio di Champions che sembrava potesse proseguire in maniera più avvincente. La vittoria, però, torna alla giornata successiva, contro il Salisburgo (già affrontato nella stagione precedente in Europa Legue): alla Red Bull Arena, in un clima fantastico, il Napoli si impone nel segno di Lorenzo Insigne autore del gol partita, arrivato dopo le doppiette di Mertens e quelle di Haaland. Sette punti nel girone e qualificazione che appare tutt'altro che irraggiungibile.

CONVENZIONE - Merita, poi, attenzione anche la firma della convenzione per la gestione del San Paolo. Dopo anni ti tira e molla, la Ssc Napoli ed il Comune trovano finalmente l'accordo per la gestione dell'impianto di Fuorigrotta, rinvigorito dopo il restyling per le Universiadi. Incontro, quello della firma a Palazzo San Giacomo, che farà rumore anche per le dichiarazioni del presidente De Laurentiis a margine dell'evento ("Insigne cambi testa! Mertens-Callejon? Se vogliono vadano a fare marchette in Cina. Fabian e Kou? Prima o poi...").