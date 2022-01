2021, AGOSTO-SETTEMBRE AZZURRO - Mercato low cost, ma 0 big ceduti. E la partenza sprint

Continuiamo a ripercorrere mese per mese quello che è stato il 2021 azzurro.

Il mese di agosto inizia con Castel di Sangro, sede del secondo ritiro del Napoli. Dal 4 al 14 agosto, Luciano Spalletti, a differenza di Dimaro con i big a disposizione dopo le vacanze estive, prosegue il lavoro in vista dell’inizio di stagione. 10 giorni intensi che lasciano interessanti indicazioni e buonissime sensazioni sia sotto il profilo atletico che tecnico. Terminato il ritiro estivo e ad una settimana dalla prima giornata di campionato, gli azzurri sostengono tre amichevoli con Wisla Cracovia, Ascoli e Pescara.

Il 22 agosto inizia la stagione 2021-2022. Il Napoli di Spalletti non viene indicato tra le favorite al titolo e nelle griglie estive viene messo alle spalle dell’Inter campione d’Italia, del Milan, dell’Atalanta e della Juventus. Pronti, via e primo successo con il Venezia nonostante l’inferiorità numerica. Sette giorni più tardi un’altra vittoria contro il Genoa con il gol decisivo al 90′ di Petagna.

Si chiude anche la sessione di estiva di calciomercato con il Napoli che mette a segno due acquisti. André-Frank Zambo Anguissa, classe '95 dal Fulham, costato 600mila euro di prestito oneroso (con diritto di riscatto intorno ai 15mln di euro, e Juan Jesus per colmare la partenza di Maksimovic. L’ex Roma, visto il mancato arrivo di un terzino sinistro, capace anche di spostarsi lateralmente con caratteristiche ovviamente difensive. Non è un acquisto, ma il giocatore in più è Adam Ounas, di rientro dal prestito al Crotone. Il mercato in uscita non ha visto cessioni, se non quelle degli svincolati Maksimovic, Hysaj e Bakayoko.

Concluso il mercato, il Napoli prosegue senza sosta il ruolino di marcia in campionato battendo in rimonta alla terza giornata la Juventus. Inizia anche l'Europa League e il Napoli pareggia in Inghilterra sul campo del Leicester. 2-2 in rimonta grazie ad una doppietta di Victor Osimhen, assoluto trascinatore del Napoli in avvio di stagione.

La squadra di Spalletti in campionato sa solo vincere e chiude il mese di settembre battendo anche Udinese (0-4), Sampdoria (0-4) e Cagliari (2-0). Il mese di settembre si chiude con la seconda giornata della fase a gironi di Europa League in cui il Napoli incappa in una sconfitta casalinga con lo Spartak Mosca.