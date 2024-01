2023, MAGGIO AZZURRO – 33 anni dopo: la festa da sogno e gli addii commoventi

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi dell'anno solare del Napoli

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

"Sono le 22:37 del 4 maggio 2023 abbracciatevi forte perché dopo 33 anni il Napoli è CAMPIONE D’ITALIA". "I tifosi del Napoli sono saldamente sulle nuvole. Finisce qui. Il tempo dell'attesa è finito. Il tempo di Napoli Campione d'Italia 2023". Le parole di Decibel Bellini e di Pierluigi Pardo, che hanno raccontato in diretta questo momento storico. Il Napoli, in un giovedì di maggio a Udine, conquista con un 1-1 l'ultimo punto per lo Scudetto. Il mese continua con due vittorie, un pareggio e una sconfitta, ma ogni partita è costellata da uno straordinario clima di festeggiamenti. Allo stesso tempo però, arriva per qualcuno il momento di separarsi: il 29 maggio 2023, il condottiero della fantastica armata annuncia l'addio. Luciano Spalletti, dopo due anni alla guida del Napoli, prende la decisione di lasciare. Forse per riposare, forse per non rischiare di macchiare quanto di magnifico e irripetibile aveva creato. La festa continuerà a giugno, quando verrà alzata al Maradona la coppa di fronte ai tifosi in visibilio