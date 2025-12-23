Atalanta, Palladino sorride: recuperato un titolare per il big match con l'Inter

(ANSA) - BERGAMO, 23 DIC - Mario Pasalic è tornato ad allenarsi col resto della squadra e domenica contro l'Inter potrà essere convocato da Palladino. Il calciatore dell'Atalanta è a disposizione dopo il permesso per la morte improvvisa del padre Ivan.

Per alcuni giorni in Croazia per stare vicino alla sua famiglia, Pasalic è stato raggiunto venerdì scorso da una delegazione del club formata da dirigenti, staff tecnico e giocatori. (ANSA).