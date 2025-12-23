Ufficiale Cremonese-Napoli, designato l'arbitro: fischia Mariani. Ecco la sestina completa

Sono stati resi noti gli arbitri della 17^ giornata di Serie A. Di seguito tutte le designazioni per le partite in programma nel weekend. Il Napoli scenderà in campo a Cremona contro al Cremonese di Davide Nicola e a fischiare sarà l'arbitro Mariani, con Maggioni e Sozza in sala VAR. Di seguito la designazione completa.

Cremonese – Napoli (Domenica 28/12, h. 15.00)

Arbitro: Mariani

ssistenti: Bindoni – Tegoni

IV uomo: Ferrieri Caputi

VAR: Maggioni AVAR: Sozza