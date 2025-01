2024, GENNAIO-FEBBRAIO AZZURRO - Finale di Supercoppa, via Mazzarri e arriva Calzona

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno, ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2024 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

Gennaio: L'anno nuovo per il Napoli inizia nel peggiore dei modi: rovinosa disfatta a Torino. 3-0 per i granata con l'esordio horror di Mazzocchi, espulso pochi secondi dopi l'ingresso in campo. Il mese di Walter Mazzarri poi non prosegue così male: vittoria in extremis contro la Salernitana e soprattutto 3-0 alla Fiorentina che regala l'accesso alla finale di Supercoppa. Ad attendere gli azzurri c'è L'Inter che passerà solo al 91esimo dopo oltre 30 minuti con l'uomo in più per l'espulsione di Simeone. Gennaio vede anche gli arrivi di Traoré, Dendononcker e Ngonge, a salutare la città partenopea è invece Elmas.

Febbraio: sono dei giorni importantissimi. Mazzarri viene esonerato dopo una sconfitta contro il Milan e un pareggio col Genoa. Arriva Francesco Calzona sulla panchina del Napoli ed esordisce in Champions contro il Barcellona: 1-1 all'ottavo d'andata. Pochi giorni dopo una clamorosa beffa subita a Cagliari nei minuti di recupero costa due punti importanti, ma un sonoro 6-1 rifilato al Sassuolo il 28 febbraio fa riacquisire fiducia agli azzurri