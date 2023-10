25mln in panchina nella gara più importante: Lindstrom è un equivoco tattico?

Venticinque milioni per vivere in panchina i novanta minuti forse più importanti di questa prima fase di stagione

Jesper Lindstrom non è stato scelto da Garcia come titolare e non ha avuto spazio neppure a gara in corso. Addirittura Garcia al 69' ha preferito schierare Elmas a destra al posto di Politano e poi ha inserito come mezzala Raspadori per Zielinski. Lindstrom, titolare a Lecce, è rimasto a guardare.

Dicono sia una mezzala e non un esterno ma non è entrato comunque. E' presto per trarre dei giudizi, soprattutto definitivi, ma è chiaro che il danese sia il protagonista di un equivoco tattico da chiarire al più presto trattandosi dell'acquisto più caro dell'ultimo mercato e di un talento di assoluto valore.