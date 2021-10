45' aperti e molto intensi: Roma e Napoli al riposo sullo 0-0

Si va al riposo sullo 0-0 all'Olimpico dopo 45' molto intensi. La Roma dopo un buon inizio ha sfiorato il gol con Abraham (che poi ha rischiato il secondo giallo per una gamba altissima su Zielinski), mentre il Napoli non ha sfruttato gli spazi che si sono aperti con un Osimhen maltrattato in più occasioni.