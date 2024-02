5 trasferte di fila senza reti: Mazzarri viaggia sui record negativi del 1979!

Il Napoli non va in gol nemmeno a San Siro contro il Milan ed è vicino ad eguagliare un record negativo.

Il Napoli non va in gol nemmeno a San Siro contro il Milan e bisogna andare indietro di decenni per trovare numeri così disastrosi. La squadra di Mazzarri non ha segnato alcuna rete nelle ultime cinque trasferte di campionato (un pareggio e quattro sconfitte). Non accade addirittura dal 1979: in quel caso i partenopei rimasero a secco di gol in sei gare fuori casa di fila in Serie A. Un'ulteriore conferma del crollo offensivo avuto nella gestione Mazzarri.