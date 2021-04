6 su 6 in A, azzurri sempre vincenti contro il Crotone: tutti i risultati

Ieri è stato il sesto confronto tra Napoli e Crotone in Serie A. Questi tutti i risultati in casa e in trasferta. Gli azzurri hanno sempre vinto.

23-10-2016 Crotone Napoli 1 - 2

12-03-2017 Napoli Crotone 3 - 0

29-12-2017 Crotone Napoli 0 - 1

20-05-2018 Napoli Crotone 2 - 1

06-12-2020 Crotone Napoli 0 - 4

03-04-2021 Napoli-Crotone 4 - 3