7 su 7: il Napoli di Spalletti è il 9° a riuscirci, 5 volte su 8 ha significato Scudetto

Il Napoli 2021/22 è la nona squadra in assoluto nella storia della Serie A ad arrivare a punteggio pieno dopo le prime sette giornate. 5 volte su 8 - ricordano i colleghi di Sky Sport - la capolista ha poi vinto lo scudetto: quasi tutti i precedenti vincenti riguardano la Juventus, oltre all'annata trionfale del Milan 1954/55. A non farcela sono stati l'Inter, la Roma e lo stesso Napoli (quello di Sarri del 2017/18), ma non si è mai andati oltre il secondo posto