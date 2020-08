-8 a Castel di Sangro - Elmas, un anno dopo può già insidiare i titolari

Oltre alle trattative in entrata ed in uscita, di cui vi stiamo raccontando tutti i dettagli in queste ore, analizziamo anche la situazione e le prospettive dei giocatori che tra 8 giorni partiranno sicuramente per il ritiro di Castel di Sangro.

ELJIF ELMAS - L'anno scorso arrivò appena in tempo per chiudere il ritiro ed una presentazione alla stampa proprio nell'ultimo giorno di Dimaro. Quest'anno arriva con tutt'altra consapevolezza alla prima vera preparazione estiva col Napoli. Il classe '99 ha confermato quanto di buono si diceva di lui nonostante una stagione travagliata di squadre con anche i senatori della squadra in difficoltà. L'ex Fenerbahce ha sfruttato quasi ogni occasione, mostrando qualità in entrambe le fasi, personalità al cospetto anche delle grandi del campionato e quella duttilità che ha portato Gattuso ad impiegarlo ancora di più di Ancelotti, che pure l'aveva voluto. Anzi, nell'ultimo periodo le difficoltà in zona gol delle mezzali, in particolari di Zielinski, hanno spinto tanti a chiederne maggiore impiego da titolare. Con le difficoltà realizzative dell'ultimo periodo, con l'area spesso vuota e le mezzali spesso sterili nel possesso, le sue caparbie iniziative sembravano ormai imprescindibili per dare qualche scintilla ad una manovra piatta. Dopo il primo anno di ambientamento, può davvero insidiare i titolari.