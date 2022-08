"A C21 alcuni sono intelligenti e altri no", l'Ordine replica ad ADL: "Non merita altri commenti..."

TuttoNapoli.net

“Aurelio De Laurentis non perde occasione per mostrare il suo abituale sgarbo verso i giornalisti”: così, in una nota, l’Ordine della Campania si schiera “ancora una volta al fianco di Canale 21 dopo la performance del presidente del Napoli che di fronte a una semplice domanda del collega Manuel Parlato ha ritenuto di ergersi nuovamente in cattedra”. ”A Canale 21 alcuni giornalisti sono intelligenti e altri no”.., queste le parole del presidente del Napoli, riferite nella nota dell’Ordine che rappresentano “un brillante esercizio di stile che non merita altri commenti”.