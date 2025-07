Marianucci tra i primi ad arrivare, De Bruyne ancora non c'è: la ricostruzione da Castel Volturno

Il Napoli ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione con la prima sessione di test fisici a Castel Volturno, preludio al ritiro di Dimaro. Tra i primi ad arrivare al centro sportivo azzurro, Alessandro Buongiorno, seguito da Pasquale Mazzocchi e dal giovane difensore Luca Marianucci, prelevato dall’Empoli per circa 9 milioni dopo una stagione convincente in Serie A.

Presenti anche alcuni elementi ritenuti in uscita, tra cui Walid Cheddira, e il giovane fantasista Antonio Vergara che sarà valutato da Antonio Conte durante il ritiro in Trentino. Oggi tocca a nuove visite mediche, mentre l’arrivo del tecnico salentino e della stella Kevin De Bruyne è previsto per domani: il belga, intanto, ha fatto tappa a Napoli dove si sta godendo qualche ora di relax con la moglie. Il primo allenamento ufficiale è previsto per mercoledì, mentre giovedì la squadra raggiungerà Dimaro per la prima seduta pubblica allo stadio di Carciato, in Val di Sole. L’avventura azzurra targata Conte 2.0 sta per entrare nel vivo.