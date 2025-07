Nuova maglia con lo scudetto, Radio Marte: "Ecco quando sarà svelata ai tifosi"

La nuova maglia del Napoli con lo scudetto sul petto sarà svelata ai tifosi mercoledì, prima della partenza per il ritiro di Dimaro. L'anteprima arriva dalla redazione di Radio Marte: "Dopo il lancio del kit di allenamento, la direzione marketing del club azzurro ha intenzione di lanciare anche la prima maglia, molto attesa, della stagione 2025-26. Sarà ovviamente azzurra ed avrà, come detto, lo scudetto col tricolore in petto".

Ieri era arrivato invece il comunicato sulla partnership confermata con Coca Cola: "A un anno dal primo annuncio ufficiale, Coca-Cola rinnova il suo ruolo di Global Training Kit Partner della SSC Napoli fino al termine della stagione 2027/28. La collaborazione, avviata nel 2022 come Global Partner del Club, porterà anche nelle prossime tre stagioni l’inconfondibile logo Coca-Cola sul kit d’allenamento e sulla collezione warm-up della Prima Squadra e della Primavera, indossati durante le sessioni di allenamento e nel prepartita di tutte le gare ufficiali dei Campioni d’Italia".