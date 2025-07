Ufficiale Primo giorno di test a Castel Volturno: presenti solo 14 giocatori, l’elenco

Il Napoli ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione con la prima sessione di test fisici a Castel Volturno, preludio al ritiro di Dimaro. Il primo allenamento ufficiale è previsto per mercoledì, mentre giovedì la squadra raggiungerà Dimaro per la prima seduta pubblica allo stadio di Carciato, in Val di Sole. Ma chi era presente oggi a Castel Volturno? Lo racconta il Napoli facendo una ricostruzione di questo primo giorno al Training Center:

"Comincia ufficialmente la stagione dei campioni di Italia. Il primo gruppo di lavoro, composto da Buongiorno, Cajuste, Cheddira, Contini, Folorunsho, Hasa, Lindstrom, Marianucci, Mazzocchi, Obaretin, Sgarbi, Turi, Vergara e Zerbin, si è ritrovato al SSC Napoli Training Center per svolgere i test medici e fisici. Assente Victor Osimhen, che ha inviato un certificato medico".