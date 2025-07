Lukaku ed il cambio maglia: si attende (di nuovo) l'addio di Osimhen

La stagione del Napoli è ormai pronta ad iniziare, con i primi calciatori che questa mattina stanno svolgendo i test fisici a Castel Volturno, dove domani è atteso anche Romalu Lukaku. L'attaccante belga è pronto ad iniziare il ritiro, a differenza dello scorso anno, e si è già mostrato in grande forma negli allenamenti svolti durante le vacanze.

Come aveva anticipato Il Mattino lo scorso 27 giugno, per la prossima stagione potrebbe esserci una novità per l'attaccante del Napoli. Il bomber belga potrebbe optare per un cambio numero di maglia, passando dall'11 scelto last minute a inizio campionato scorso al 9, che rimarrebbe libero nuovamente dopo la possibile partenza di Victor Osimhen verso altre squadre.