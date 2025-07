Buona la prima per Davide Ancelotti all'esordio da allenatore: vince il derby col Vasco

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Buona la prima. Davide Ancelotti ha cominciato bene la sua prima esperienza da capo allenatore, nel suo caso del Botafogo, grazie alla vittoria per 2-0 sul Vasco da Gama nel derby di Rio, disputato però al 'Mané Garrincha' di Brasilia, valido per la 13/a giornata del campionato nazionale.

A dare il successo ad Ancelotti jr sono state le reti di Nathan Fernandes e dell'ex oggetto misterioso della Fiorentina Arthur Cabral. La principale novità introdotta dal 'figlio d'arte' nel Botafogo è stato il passaggio dalla difesa a tre del precedente tecnico Renato Paiva a quella a quattro, e la mossa ha pagato. Ora il Botafogo è quinto in classifica nel 'Brasilerao' e tornerà in campo già mercoledì prossimo per affrontare il Vitoria di Bahia. (ANSA).