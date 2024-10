A caccia di un altro clean sheet: se il Napoli non becca gol eguaglia un record del ‘70

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in tre match di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2023 (quattro) – in particolare i partenopei hanno registrato quattro clean sheet in sei gare di questo campionato, e non ne trovano almeno cinque nelle prime sette dal 1970/71 (sei in quel caso). A riferire il dato statistico è Opta.