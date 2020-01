A Gattuso serve aiuto

L'avventura di Gattuso al Napoli è cominciata da qualche settimana, e per il tecnico uno dei primi aspetti su cui lavorare è stato di sicuro l'entusiasmo. Un ambiente evidentemente in depressione dopo l'ultimo mese e mezzo targato Ancelotti (rinvigorito solo dalla qualificazione agli ottavi di Champions) non ha lasciato indifferente il neo allenatore degli azzurri che ha messo mani anche sulle teste dei giocatori o - come piace dire allo stesso Ringhio - all'anima dei suoi calciatori. Una sola vittoria fino a questo momento, dopo il passo falso iniziale, e la speranza di poter mettere in campo una prestazione convincente già contro l'Inter.



SERVE AIUTO - La sosta natalizia è stata importante per Rino grazie alla quale ha avuto modo di poter lavorare su diversi aspetti in vista della ripresa contro l'Inter. Una delle armi, mancata per diverse settimana in casa Napoli, è di sicuro il calore del pubblico: una media spettatori bassissima quella del 2019, che necessita di un'inversione di trend già a partire dal prossimo match contro l'Inter. Dopo il caso ammutinamento il pubblico si è vistosamente raffreddato nei confronti della squadra che, però, ora ha bisogno del suo pubblico per riprendere il cammino e centrare l'obiettivo Champions.