Prima pagina A Torino lodano Tudor. Tuttosport: "Con Igor si lotta"

Spazio dedicato anche al Torino, che non è andato oltre l'1-1 nel match interno giocato contro il Verona

"Con Igor si lotta". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul pareggio conquistato dalla Juventus in casa della Roma. I bianconeri erano riusciti a sbloccare il big match dell'Olimpico, passando a condurre con Locatelli per poi subire l'1-1 targato Shomurodov. La Juventus però sembra aver mostrato un volto diverso con Igor Tudor, che ha decisamente dato una scossa alla squadra. La Juve adesso ha agganciato il Bologna al quarto posto, in attesa del big match tra i rossoblu e il Napoli, ma si è rimessa in gioco anche per la terza fila, complice il ko subito dall'Atalanta.

TORINO - Spazio dedicato anche al Torino, che non è andato oltre l'1-1 nel match interno giocato contro il Verona. I gialloblu si sono portati avanti grazie a Sarr, che ha sfruttato una grave incertezza di Milinkovic-Savic, subendo il pari granata subito dopo. Il Toro infatti è stato rimesso in corsa dal gol di Elmas, che ha permesso alla formazione di Vanoli di agganciare il decimo posto in classifica a quota 40.