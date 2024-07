A un passo dal Napoli a gennaio, Nehuen Perez può finire in un'altra big di A

Dopo Nicolò Zaniolo l'Atalanta è alla ricerca di rinforzi anche in difesa. La Dea, d'altronde, ha perso José Luis Palomino, a cui non è stato rinnovato il contratto, e Caleb Okoli, ceduto al Leicester City per una quindicina di milioni di euro. E per questo, stando a quanto riferito da Tuttosport, è tornata a pensare a Nehuen Perez.

Il centrale argentino era a un passo dal dire addio all'Udinese già a gennaio, quando il Napoli aveva praticamente chiuso l'operazione con i friulani ma era stato fermato poi dalle commissioni richieste dall'agente del giocatore, come dichiarato da Aurelio De Laurentiis. Ora il salto in una big potrebbe concretizzarsi. Nehuen Perez, dunque, piace all'Atalanta. Nell'ultima stagione il classe 2000 ha ben figurato in bianconero, collezionando 36 presenze in Serie A, praticamente tutte da titolare e saltando di fatto solo due partite.