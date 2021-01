A Verona si sfidano le due migliori difese del campionato: tutti i numeri di Hellas-Napoli

Casa o fuori, per il Verona il rendimento non cambia più di tanto. 14 i punti conquistati al Bentegodi dalla squadra allenata da Juric, mentre in trasferta sono 13. Il Napoli non ha mai pareggiato nelle gare disputate lontano dallo Stadio Maradona (6 vittorie e 2 sconfitte).

Tra Verona e Napoli, almeno per quel che riguarda le gare giocate in Veneto, si viaggia sul filo dell'equilibrio. Grazie ai tre successi ottenuti nelle ultime tre sfide, gli azzurri si fanno leggermente preferire perché sono arrivati a 13 affermazioni contro le 12 dei padroni di casa.

LE DUE MIGLIORI DIFESE - Al Bentegodi va in scena la sfida tra le due migliori difese di questo campionato di Serie A. Il Verona ha preso fin qui solamente 17 gol, ma il Napoli ha saputo fare anche meglio con 16 e avendo un attacco che è arrivato a quota 40 reti segnate. Gli azzurri sono vicini alla vetta sia per clean sheet (6 contro i 7 del Milan che è primo) che per gol realizzati da giocatori partiti dalla panchina (8 contro i 9 dell'Atalanta leader).

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

12 vittorie Verona

11 pareggi

13 vittorie Napoli

37 gol fatti Verona

40 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1948/1949 Serie B Verona vs Napoli 3-1

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie A Verona vs Napoli 0-2