"Abbi cura del mio angelo", l'ultimo audio inviato da Maradona è un pensiero per suo figlio

A pochi giorni dalla sua scomparsa, Diego Armando Maradona continua a far parlare di sé. Durante un famoso programma televisivo argentino, Secretos Verdaderos, è stato reso noto l'ultimo audio inviato dal Pibe, a Mario Baudry, attuale compagno dell'ex fidanzata, Verónica Ojeda. Con la voce stanca e sofferente, Maradona ha avuto un pensiero per il figlio avuto proprio da Veronica, l'ultimo dei cinque che ha riconosciuto: "Ciao Mario, sono Diego, so che ti sembrerà incredibile ma vedo bene Vero, mi ha detto che ora sta con te. Abbi cura di lei e prenditi cura del mio angelo che non ha paragoni con niente. Guarda, ho molti figli ma questo mi toglierà l’ultimo capello grigio. Un abbraccio". Diego lascia cinque figli: Dalma e Giannina, figlie di Claudia, Diego Fernando, figlio di Verónica, Diego Junior, figlio dell'italiana Cristina Sinagra, e Jana, figlia di Diego e Valeria Sabalain.