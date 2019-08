Abbonamenti, Auriemma aggiorna i numeri: "Siamo quasi a quota 12mila! Ritmo molto alto"

Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti della Ssc Napoli, con numeri importanti che trovano aggiornamenti di ora in ora. L'ultimo arriva da Raffaele Auriemma, che ha fornito nuovi numeri attraverso il portale sigonfialarete.com: "E’ vero, non sarebbe stata una grande impresa superare la quota abbonati della stagione 2017-2018 (6.934 tesserati), però fa notizia sapere che ai primi giorni di agosto il dato si sia praticamente raddoppiato: già staccati quasi 12mila abbonati per la stagione ormai in avvio. Sarà per la curiosità di vedere un San Paolo abbellito dalle Universiadi, oppure la suggestione di una campagna acquisti dalla quale ci si attende possa arrivare almeno un pezzo da 90, i napoletani stanno rispondendo in buon numero all’offerta vantaggiosa del Napoli. Al ritmo di circa 800 abbonamenti al giorno, l’auspicio è di arrivare almeno a 40mila tesserati in una stagione nella quale l’apporto del San Paolo potrebbe essere decisivo

Gran parte del merito va anche al listino prezzi del club azzurro, mai così conveniente negli ultimi 10 anni: Tribuna Autorità 3.000 euro, Tribuna Posillipo 999 euro, Tribuna Nisida 749, Distinti 499 euro, Curve A e B 269 euro. Ovviamente, sarà possibile acquistare la tessera solo se si è in possesso della Fidelity Card".