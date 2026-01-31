Accorcia la Fiorentina: Solomon ribatte in porta e riapre il match

Accorcia la Fiorentina: Solomon ribatte in porta e riapre il matchTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:21Notizie
di Christian Marangio

La Fiorentina torna in partita con la rete di Solomon al 56'. Progressione incredibile di Dodò che serve poi Piccoli, Meret respinge la conclusione dell'attaccante, ma nulla può sulla ribattuta di Solomon. Primo gol con la maglia della Fiorentina!

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.