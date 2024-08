Accostato al Napoli, dalla Francia sono sicuri: Theate vicino all'Eintracht

Secondo quanto riportato da Ouest-France, il Rennes è attualmente in trattativa con l'Eintracht Francoforte.

Arthur Theate, a gennaio fu accostato al Napoli e in estate è stato vicino a lasciare il Rennais. Il difensore belga, classe 2002, era infatti oggetto di un forte interesse da parte dell'Al Ittihad in Arabia Saudita, salvo poi rimanere in Bretagna. Ma adesso il giocatore può levare le tende e approdare in un altro club estero.

L'indiscrezione. Secondo quanto riportato da Ouest-France, il Rennes è attualmente in trattativa con l'Eintracht Francoforte - come anche rivelato da Sky Sports DE -, ma il prezzo del trasferimento di Theate in Bundesliga potrebbe superare i 15 milioni di euro. Le parti stanno discutendo attivamente, soprattutto perché il club tedesco vuole concludere l'affare il prima possibile.

Il precedente. Il giocatore, di fatto, avrebbe dovuto firmare per l'Al Ittihad a luglio, ma nonostante il Rennes abbia dato il suo consenso al trasferimento, l'affare è saltato all'ultimo minuto. Arthur Theate spera che questa volta le cose vadano diversamente, ma il club francese non ha intenzione di trattenere l'ex Bologna di fronte a un'offerta superiore ai 15 milioni di euro, per cui l'accordo è verosimilmente a un passo. Questo perché, come rivelato anche in Germania, l'addio di Pacho al PSG ha smosso l'Eintracht Francoforte, che non intende rischiare di perdere il giocatore vista la concorrenza - si parlava anche della Roma interessata.