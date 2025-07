Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli, due colpi: fatto Lang, è il giorno di Beukema"

"La Signora fa gol" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi commentando così le mosse di calciomercato della Juventus e in particolare l'ingaggio di Jonathan David. L'attaccante canadese, autore di 25 gol nell'ultima stagione con la maglia del Lille, sbarca domani a Torino. Colpo a parametro zero della Juve ma il mercato non si ferma qui perché la Signora sogna Osimhen e tratta con il PSG per Kolo Mouani.

Qui Inter - "Inter, cose turche": Calhanoglu sente Lautaro Martinez dopo la diatriba post-eliminazione al Mondiale per Club. I due si spiegano ma non c'è la pace. Intanto Bonny firma fino al 2030. "Napoli, due colpi: fatto Lang, è il giorno di Beukema" si legge di spalla.