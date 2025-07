Prima pagina Tuttosport: "Ngonge in ritiro col Torino: sprint per l'ala del Napoli"

Jontathan David è in arrivo, ma si lavora anche per Jadon Sancho. Sono questi i due nomi caldi in casa Juventus per rinforzare l'attacco della prossima stagione, come confermato oggi da Tuttosport nella sua prima pagina: "Sbarca David. E ora Sancho - recita il titolo di apertura -. Juve: preso il canadese, domani le visite a Torino".

La lista degli obiettivi del club bianconero però è ancora lunga: nel mirino resiste Victor Osimhen, mentre per il centrocampo spunta Morten Hjulmand. Il quotidiano torinese lo sottolinea in apertura, precisando anche le cifre dell'affare David: "Per il bomber, svincolatosi dal Lilla, contratto fino al 2030 e ingaggio da 6 milioni l'anno (+2 di bonus). Osimhen non tramonta: pressing Chelsea su Kolo Muani. Si avvicina l'esterno dello United. Vlahovic mette like al post di Bellingham che festeggia la vittoria del Real: tifosi furibondi. A centrocampo spunta Hjulmand dello Sporting". Si parla anche di Torino con Ngonge sempre più vicino: Baroni lo aspetta in ritiro.