Accostato al Napoli, Giménez trascina il Feyenoord contro il PSV: doppietta e Supercoppa

vedi letture

Santiago Giménez è tornato alla grande con il Feyenoord. L'attaccante messicano, accostato a Napoli e Milan, segna una doppietta e fornisce un assist nella sfida contro il PSV Eindhoven per la Supercoppa olandese vinta ai calci di rigore.

Il primo gol, quello del momentaneo 1-1, arriva al 29' su calcio di rigore, pochi minuti più tardi un grande assist per Bart Nieuwkoop per la rete del 2-1. Al 53' Giménez, ancora dal dischetto, porta avanti il PSV sul 3-2 raggiungendo il 51esimo gol in sole 87 partite ufficiali. La gara termina 4-4 con il Feyenoord che trionfa dopo i calci di rigore. Il futuro di Santi Giménez resta incerto, continuano le voci che circondano il messicano per un possibile trasferimento in un grande club europeo .