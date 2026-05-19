Ufficiale Il Monopoli si rinforza: preso un centrocampista cresciuto nel Napoli

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La SS Monopoli 1966 comunica di aver sottoscritto l’accordo preliminare per il vincolo contrattuale con il calciatore Francesco Gioielli.

La SS Monopoli 1966 comunica di aver sottoscritto l’accordo preliminare per il vincolo contrattuale con il calciatore Francesco Gioielli. Il contratto sarà definitivo a partire dall’1 luglio 2026 con scadenza al 30 giugno 2028.

Centrocampista classe 2004 (nato il 26/02/2004 a Quarto, Napoli), nella passata stagione ha indossato la maglia dell’Atletico Calcio Afragolese in serie D con un totale complessivo di 35 presenze, 12 gol e 2 assist tra campionato e coppa. Cresciuto nelle giovanili del Napoli (115 presenze, 21 gol e 1 assist in Primavera 1, Primavera 2 e Youth League), Gioielli in serie D ha giocato anche con la Puteolana (9 partite e 1 gol).