Amorim pronto a ripartire dopo il flop allo United: è in pole per il post Mou al Benfica

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Rúben Amorim potrebbe ripartire dal Benfica dopo la breve e complicata esperienza al Manchester United.

Rúben Amorim potrebbe ripartire dal Benfica dopo la breve e complicata esperienza al Manchester United. A soli quattro mesi dall’esonero arrivato a gennaio, il tecnico portoghese è infatti tra i principali candidati per raccogliere l’eredità di José Mourinho sulla panchina del club di Lisbona.

Il possibile ritorno a Lisbona

Secondo quanto riportato dal The Sun, l’eventuale addio di Mourinho - sempre più vicino al Real Madrid stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna - avrebbe spinto la dirigenza del Benfica ad accelerare i contatti con Amorim. Il presidente Rui Costa vedrebbe nell’ex allenatore dello Sporting il profilo ideale per rilanciare un progetto tecnico che nelle ultime settimane ha mostrato alcune fragilità. A favorire l’operazione ci sarebbero anche gli ottimi rapporti tra il tecnico e l’ambiente del Benfica, che conosce molto bene. Nonostante la parentesi negativa all’Old Trafford, chiusa con 25 vittorie in 63 partite, il 41enne mantiene grande credibilità in patria grazie ai successi ottenuti con lo Sporting, tra cui due campionati portoghesi. Per lui si tratterebbe dell’occasione per rilanciarsi subito ai massimi livelli dopo una stagione difficile in Premier League. Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma in Portogallo cresce la sensazione che il suo futuro possa essere di nuovo a Lisbona.