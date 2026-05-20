Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: play-off Serie B e C e finale Europa League

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: play-off Serie B e C e finale Europa LeagueTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo mercoledì 20 maggio non mancano gli appuntamenti calcistici. Alle ore 20:00 si giocano i playoff di Serie B e Serie C. Alle 21 spazio invece a Friburgo-Aston Villa, finale di Europa League. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO

20.00 Palermo-Catanzaro (Playoff Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Union Brescia-Casarano (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.00 Ascoli-Potenza (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.00 Al Khaleej-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Catania-Lecco (Playoff Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Ravenna-Salernitana (Playoff Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Friburgo-Aston Villa (Finale Europa League) -  SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW