Ufficiale Trionfo Arsenal! Vince la Premier dopo 22 anni: decisivo il pari del Man City

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Dopo 22 anni di attesa, il sogno diventa finalmente realtà: la squadra di Mikel si laurea campione d’Inghilterra

Trionfo Arsenal. Dopo 22 anni di attesa, il sogno diventa finalmente realtà: la squadra di Mikel Arteta si laurea campione d’Inghilterra per la quattordicesima volta nella sua storia, coronando un percorso lungo e costruito nel tempo e culminato con un titolo inseguito a lungo e ora conquistato. Un traguardo che riporta i Gunners al vertice della Premier League dopo oltre due decenni.

Il pareggio del City certifica il successo dell’Arsenal

La certezza arriva da Bournemouth, dove il Manchester City non va oltre l’1-1: un risultato che spegne definitivamente le speranze di rimonta della squadra di Pep Guardiola. I Citizens salgono così a quattro punti dall’Arsenal a una sola giornata dal termine, rendendo matematicamente irraggiungibile la vetta. Al City sarebbe servita soltanto una vittoria per tenere vivo il campionato, ma il pareggio chiude ogni discorso. Il Bournemouth, protagonista di una stagione sorprendente, conferma il suo buon momento, anche se il gol subito al 95’ pesa nella corsa europea, con il Liverpool a tre punti nella lotta per la Champions. Dopo questo trionfo, la stagione dell’Arsenal, però, non è ancora finita: all’orizzonte c’è la finale contro il Paris Saint-Germain, che potrebbe rendere quest’annata davvero indimenticabile.