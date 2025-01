Ufficiale Adeyemi più difficile? Il Dortmund vende Malen: l'olandese passa all'Aston Villa

L'Aston Villa di Unai Emery rilancia le proprie ambizioni e si assicura un rinforzo di assoluto valore. Donyell Malen lascia il Borussia Dortmund e vola a Birmingham, firmando un contratto fino al 2029.

Questo il comunicato del club tedesco: "L'Aston Villa è lieto di annunciare l'acquisto del nazionale olandese Donyell Malen dal Borussia Dortmund. L'attaccante 25enne, che ha segnato oltre 100 gol in carriera con i club, arriva dai giganti tedeschi per una cifra che non è stata resa nota (circa 25 milioni, ndr).

Malen ha aiutato il Dortmund a raggiungere la finale di Champions League la scorsa stagione e ha segnato 13 gol in Bundesliga. Con nove gol in 41 presenze internazionali, Malen è un giocatore chiave dell'Olanda e ha rappresentato il suo paese a UEFA Euro 2024. Cresciuto nel PSV Eindhoven, ha segnato 40 gol in 80 presenze prima di firmare per il Dortmund".