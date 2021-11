ADL contestato da alcuni tifosi al Maradona: “Che sceneggiata, cosa ci fai qui? Compra l’attaccante”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Maradona, ha presenziato quest’oggi all’esterno dello stadio di Fuorigrotta in occasione della presentazione della statuta in onore di Diego. Alcuni tifosi del Napoli hanno contestato il patron azzurro: “Aurelio compra l’attaccante! Che bella sceneggiata, ma tu cosa ci fa la in mezzo vicino a Diego? Maradona è nostro”. Questi i commenti e gli attacchi di alcuni sostenitori partenopei.