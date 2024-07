Ultim'ora ADL è arrivato a Dimaro: il patron sarà in ritiro con la squadra e Conte

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha raggiunto Dimaro questa sera. La sua presenza in Val di sole era prevista proprio a partire da questo weekend. Giovedì con la squadra con Conte era partito il direttore sportivo Giovanni Manna. Stasera si è aggiunto al gruppo azzurro anche il numero uno del club pronto come ogni anno a sostenere la squadra e a seguire il ritiro in Trentino.