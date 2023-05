ADL ha scelto Gasperini? Le reazioni social: "Meglio Oronzo Canà!". Dubbi tattici e caratteriali

La notizia è di meno di un'ora fa e l'ha data Ciro Venerato: Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto Gian Piero Gasperini per il post-Spalletti.

© foto di www.imagephotoagency.it

La notizia è di meno di un'ora fa e l'ha data Ciro Venerato: Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto Gian Piero Gasperini per il post-Spalletti. E la news sta già spaccando la piazza. A Napoli, si sa, in pochi vedono di buon occhio l'allenatore dell'Atalanta, che spesso è stato fischiato al Maradona per il suo carattere e le sue uscite pubbliche.

Sui social i tifosi si sono già scatenati. "Antipatico è dir poco", scrive il nostro lettore Pino. E sono tantissimi i commenti simili: "Il più antipatico della Serie A!", si legge sull'account Facebook di Gian Paolo. Gaetano, oltre al carattere, non apprezza neanche il suo gioco: "Centomila volte Oronzo Caná che Gasperini!!!". Altri supporters, invece, sul piano del gioco lo salvano, l'unico dubbio esteso un po' a tutti è il passaggio alla difesa a tre. "Ma valorizza i giovani e vuole vincere qualcosa", ci scrive invece Mario.