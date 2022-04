ADL inibito sarebbe un problema: limitazioni anche per operazioni mercato

Mattia Grassani, legale a cui si affida il Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando della richiesta della procura Figc

Mattia Grassani, legale a cui si affida il Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando della richiesta della procura Figc di inibizione per De Laurentiis e Chiavelli nell'ambito della questione plusvalenze fittize: "Cosa comporta inibizione? Non sarebbe prima di effetti, comporterebbe delle limitazioni. Il presidente non potrebbe firmare contratti di prestazione sportiva, non potrebbe scendere negli spogliatoi prima durante e dopo la partita, non potrebbe rappresentare il club nelle trattative di mercato ma potrebbe rilasciare interviste ed essere presente in assemblea lega per motivi amministrativi".